I canestri stanno per tornare: sabato parte la Serie C Gold

Conto alla rovescia per il ritorno in campo del basket: sabato 6 marzo riparte infatti la Serie C Gold, con in lizza il Collegno Basket allenato da Marco Spanu. I Leoni biancorossi debuttano in esterna: nella prima giornata di campionato della stagione 2021 c’è infatti la trasferta a Torino in casa del Don Bosco Crocetta nel primo derby torinese dell’anno. Il primo appuntamento in casa, senza pubblico, sarà sabato 13 marzo contro la Ginnastica Torino alle 21,15.

tutto su Luna Nuova di martedì 2 marzo 2021