Buone le prime: il sorriso del volley sui volti della Cuatto Under 15

Buone le prime: il Gs Cuatto centra due successi su due in avvio di campionato Under 15 e fa rotta sul terzo round con un pieno di fiducia. Nelle prime due giornate la squadra di Pino Lorusso ha superato gli ostacoli Pianezza Volley e Pallavolo Giaveno. Al debutto in campionato le cuattine la spuntano al tie break, con un’altalena di set da montagne russe. Più agevole il successo nel derby con la Pallavolo Giaveno di domenica scorsa, giocato al palasport di Sant’Antonino.

tutto su Luna Nuova di venerdì 5 marzo 2021