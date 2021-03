Oro mondiale a squadre per Ilaria Veronese

Strepitoso titolo mondiale per le azzurre dello scialpinismo nella prova iridata disputata mercoledì a Comapedrosa (Andorra). Tra le staffettiste c’è Ilaria Veronese, di Coazze, ormai una delle big della specialità in Italia. Tesserata per la Tre Rifugi Mondovì, la Veronese è salita sul tetto del mondo insieme alle compagne Alba De Silvestro e Mara Martini.

tutto su Luna Nuova di venerdì 5 marzo 2021