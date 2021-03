La pallavolo torna dai giorni della solitudine. Ora palestre e palazzetti sono da difendere

È stato un ritorno in campo particolare: tutti in maschera negli impianti della pallavolo dove da poco è ripresa l’attività, che di questi tempi è già un successo. Ora palestre e palazzetti sono luoghi da difendere come fortezze. I campionati giovanili stanno decollando: ecco com'è andata in Under 17 a cominciare dalla doppia sfida tra Pallavolo Giaveno e Pianezza Volley.

tutto su Luna Nuova di martedì 9 marzo 2021