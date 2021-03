La volata della vita: Matteo Eydallin sale sul tetto del mondo

Matteo Eydallin sale nell’olimpo degli dei dello scialpinismo laureandosi campione del mondo. L’azzurro di Sauze d’Oulx ha vinto sabato scorso il titolo individuale ai Mondiali di La Massana (Andorra). Tirava aria di impresa da un mese, nel quale Eydallin si era messo in luce in tutte le competizioni, a cominciare dai Campionati italiani a staffetta fino ai due successi in Coppa del Mondo a Flaine e in val Martello. E alla fine è arrivato il titolo che corona il sogno di una vita spesa a migliorarsi nella durissima disciplina delle pelli di foca.

