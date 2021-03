Avventura nella Serie A francese per Francesca Parlangeli

Francesca Parlangeli, soprannominata Formica Atomica per la sua formidabile reattività, sta per vestire la maglia del del Racing Club de Cannes, prestigioso club transalpino che vanta 21 scudetti, 20 coppe nazionali e 2 Champions. Il libero di Orbassano, reduce da tre stagioni alla Millenium Brescia in A2 e A1, dovrebbe debuttare nella Serie A francese sabato 20 marzo.

