‘Pinocchio’ e Trofeo Kelemata: ultime battaglie sulla neve

Week-end di battaglie sulla neve nello sci giovanile. A Bardonecchia recupero nazionale per le qualificazioni alle finali del Trofeo Pinocchio sugli Sci: in gara giovanissimi atleti da tutto il nord Italia con la classifica per società che ha visto al primo posto l’Equipe Beaulard. A Sestriere gare per i titoli provinciali, con il Trofeo Kelemata che va verso il gran finale di domenica 21 marzo.

tutto su Luna Nuova di martedì 16 marzo 2021