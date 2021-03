Margarone in luce in Serie A1, bravi i giovani dell’Enjoy Collegno in Serie B2

Continuano i campionati di tennis tavolo secondo un calendario ridotto, con poche partite per definire promozioni e retrocessioni. A livello assoluto si segnalano le belle prestazioni di Alberto Margarone, il campione di Valgioie che milita in A1 nell’Apuania Carrara campione d’Italia in carica. Mentre nel nostro territorio è l’Enjoy Collegno a lanciare, nonostante le difficoltà organizzative del momento, i suoi giovani migliori in Serie B2.

tutto su Luna Nuova di venerdì 19 marzo 2021