Sci Allievi: Lara Colturi (Golden Team Ceccarelli) campionessa d'Italia di gigante

Nella prima giornata dei Campionati italiani Children di sci alpino a Ravascletto, alle pendici del Monte Zoncolan, sono arrivate tre belle medaglie per gli atleti della val Susa del Comitato Fisi alpi Occidentali. La più prestigiosa l'ha vinta la 15enne Lara Colturi (Golden Team Ceccarelli), che si è laureata campionessa italiana Allieve di gigante. Figlia d'arte (la mamma è Daniela Ceccarelli, oro in superG alle olimpiadi invernali di Salt Lake City nel 2002), la Colturi ha preceduto Ludovica Righi, 15enne dell'Edelweiss, per 46 centesimi e Virginia Costa (16 anni, Gardena) di 1”22. Una stagione formidabile per Lara Colturi, già dominatrice dell'Alpe Cimbra Fis Children Cup, l'ex Trofeo Topolino. La seconda medaglia valsusina l'ha conquistata il 15enne Edoardo Simonelli (Les Arnauds) nel gigante maschile vinto da Sebastiano Zorzi, 16 anni, Fiemme Ski Team, davanti a Pietro Broglio del Courmayeur Mont Blanc. Infine, nello slalom Ragazzi vinto da Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato sull’altoatesino Alex Silbernagl, bronzo di Emanuele Paisio del Golden Team Ceccarelli. Bene anche Alessandro Massola dello Sci Club Sauze d’Oulx, settimo.