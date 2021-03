Poker di titoli italiani: Lara Colturi a 15 anni entra nella storia dello sci

Fantastico poker tricolore di Lara Colturi, 15enne stella del Golden Team Ceccarelli, ai Campionati italiani Children di Ravascletto-Zoncolan (Friuli). La valsusina figlia d’arte (la mamma è Daniela Ceccarelli, oro in superG alle olimpiadi di Salt Lake City 2002, il padre Alessandro Colturi è un ex discesista azzurro ed è anche il suo allenatore), lunedì si è laureata campionessa italiana Allieve di gigante, concedendo il bis in superG mercoledì e chiudendo giovedì con il tris in slalom. Per lei, in automatico, anche il tricolore in combinata. Ed è già storia dello sci.

