Traversa-Depetris, il doppio record italiano diventa mondiale Under 23

Il punteggio di 48 bocce colpite su 55 tirate, fatto registrare da Serena Traversa e Marika Depetris nel corso dell’incontro di Fossano contro la Forti Sani, rappresenta il record mondiale U23, appena un gradino sotto il primato femminile senior (49/53) detenuto da due coppie francesi. E anche l’altro record, quello del tiro progressivo, stabilito da Serena Traversa (strepitoso 42 su 46) la piazza sul tetto mondiale Under 23. «Si tratta di record mondiali under 23, oltre che italiani, perché da quando è cambiato il regolamento, cioè che non si può più calpestare la linea, stiamo riscrivendo una pagina nuova nel campo dei primati» spiega l'ex segretario Aiab, Dante Bonino.

tutto su Luna Nuova di venerdì 2 aprile 2021