Arriva l’Oasi Laura Vicuña. E scusate il ritardo

Week-end molto positivo per le squadre maggiori dell’Oasi Laura Vicuña Rivalta, che calano un bel tris di successi con la squadra senior di Serie C Silver (primo lampo stagionale) e con le due Under 18. La prima vittoria in campionato della senior guidata da Ciro Musto arriva alla quinta giornata. Contro Pinerolo tutto si decide nella ripresa e soprattutto sotto le plance, dove Nacci e Spada, con 20 rimbalzi, fanno un lavorone...

tutto su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021