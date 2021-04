Nel campionato Under 17 brillano in trasferta Isil Almese e Go Volley

Torna il campionato Under 17 e l’Isil Almese, che non aveva ancora giocato una partita a causa dei rinvii per Covid, irrompe nel girone G con una bella vittoria in casa della Stella Rivoli, che era al primo giorno senza un grande amico, l’allenatore Luigi Carito, scomparso sabato 3 aprile a 61 anni. Nel girone si segnala anche il primo successo stagionale del Go Volley: le grugliaschesi hanno vinto in trasferta sul campo della Pallavolo Avigliana.

tutto su Luna Nuova di martedì 20 aprile 2021