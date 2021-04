Quattro titoli a Collegno e tre a Condove nelle gare alla Colletta di Torino

Ottimi risultati per Sport Event Academy Collegno e Skate in line Valsusa ai Campionati regionali Fisr di inline freestyle per la disciplina rollercross disputati domenica scorsa al parco della Colletta di Torino. Quattro campioni regionali tra i collegnesi (Mauro Bassoli, Maura Zecchino e il piccolo Davide Squillari) e tre per la formazione valsusina (Andrea Steccanella, Alice Pellitteri e Federico Ferraris).

Tutto su Luna Nuova di venerdì 23 aprile 2021