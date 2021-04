Gli organizzatori: Susa-Moncensio spostata a data da destinarsi

La Susa-Moncenisio 2021, la “Regina della Montagna” come la definiva Enzo Ferrari, al momento rimane ai box. La decisione, comunicata da Supergara alla Federazione Aci Sport lo scorso fine settimana, si è resa necessaria vista l'incertezza della situazione sanitaria. Una condizione che, di fatto, impedisce lo svolgimento della gara nel clima di festa e di serenità che ha sempre caratterizzato la manifestazione. Un'incertezza che si riflette anche sui nulla-osta che le autorità locali competenti del territorio devono rilasciare e che per il momento sono in sospeso. Non è una rinuncia come quella dello scorso anno, ma di uno spostamento a una nuova data da definire nell'interesse di tutte le parti. Come sottolineano da Supergara «...una corsa senza pubblico, per quanto bella, è una corsa a metà». La speranza è quella di tornare a vedere, lungo la strada che da Susa sale al Moncenisio ripercorrendo una parte dei 22,5 km della versione originale, il tifo dei giorni di festa.

Quest'anno si celebrano i cento anni dalla vittoria di Alfieri Maserati su Isotta Fraschini del 21 luglio 1921: allora era l'edizione numero 6. Prima di lui, a scrivere il proprio nome sul Libro d'Oro della corsa erano stati, nell'ordine, Vincenzo Lancia nelle prime due edizioni, Felice Nazzaro, Ferdinando Minoia e Remy Reville. La Susa-Moncenisio non è una gara come le altre: è una strada lungo la quale corrono, oltre ai piloti, anche la storia dell'automobilismo sportivo e la passione di chi questa corsa da 35 anni organizza, guardando al futuro ma anche con la consapevolezza di dover preservare e onorare un nobile passato che pochi altri possono vantare.