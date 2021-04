Slalom e salti, a Grugliasco si esaltano i condovesi della Skate in Line

Anche nell’ultima tappa del Campionato regionale piemontese di pattinaggio a rotelle (discipline Speed Slalom e High Jump) andata in scena domenica scorsa al parco dello sport di Grugliasco, Skate in Line Valsusa e Sport Event Academy Collegno hanno collezionato ottimi piazzamenti. Valsusini mattatori con cinque medaglie d'oro, due invece per Collegno.

tutto su Luna Nuova di venerdì 30 aprile 2021