In quattro giorni l’Isil Almese conquista la vetta del girone e va alla seconda fase. Si ricomincia sabato 15: in programma sei match contro le formazioni del girone C2 (12 squadre riunite in un girone unico, gare secche di sola andata di cui tre in casa e tre fuori) che conducono ad una terza fase ancora da articolare da parte della Fipav.

tutto su Luna Nuova di martedì 4 maggio 2021