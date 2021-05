Conte Verde Rivoli, c'è una rosa nel canestro

Prima partita del campionato Open femminile (misto Promozione - Serie C) e prima vittoria per le ragazze del Conte Verde Rivoli, squadra di Promozione che si è imposta sull'Eteila Basket Aosta 47-32. Gioia e ruggine si sono mescolate in questo debutto della squadra di coach Daniele Molinari nel girone C, che ieri sera ha visto in campo anche le piossaschesi di Area Pro 2020 (contro il Basket Nole) e che domenica 9 vedrà il debutto dell'Avigliana Basket sul campo dell'Etelia ad Aosta.

tutto su Luna Nuova di venerdì 7 maggio 2021