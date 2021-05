UnionForVolley, un cuore da quinto set: il derby di Coppa va a Rivalta

Un palpitante derby tra UnionForvolley e Bzz Piossasco ha monopolizzato l'attenzione della terza giornata della Coppa Italia, girone A. È finita 3-2 per le padrone di casa, ora leader virtuali di una classifica che vede in vetta le cugine con 7 punti, ma con una partita in più. L'Union, a quota 5 con la Polisportiva Venaria, prova il sorpasso giovedì 20 nel match di Trofarello e con il Bzz a riposo...

tutto su Luna Nuova di martedì 18 maggio 2021