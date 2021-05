Via ai campionati, gran fermento nei club di Avigliana

La grande macchina del baseball si è messa in moto sul serio con le prime partite ufficiali lo scorso week-end, anche il grosso arriva sabato 22 e domenica 23 maggio. In lontananza si vedono gli Europei di settembre che coinvolgeranno Avigliana, ma ci penseremo più avanti. In mezzo c’è una stagione che si annuncia intensa per i due club della città, Avigliana Rebels e Avigliana Bees...

tutto su Luna Nuova di venerdì 21 maggio 2021