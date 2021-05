Amichevoli, tornei e mercato: il pallone sta tornando

Amichevoli (tecnicamente: allenamenti congiunti) e tra poco tornei per ripartire tutti insieme: il calcio si aiuta a vicenda e prova a rimettersi in sesto una volta per tutte. Si esce dalla pandemia in amicizia (domenica scorsa, ad esempio, Atletico Volvera e Pro Collegno si sono affrontate con gli under 14 e i Primi Calci), mentre chi non ha mai dimenticato le ambizioni piazza colpi di mercato importanti. È il caso dell'Alpignano, che in porta mette qualità ed esperienza con il portiere Vincenzo D'Auria, prelevato dal Valdruento...

tutto su Luna Nuova di martedì 25 maggio 2021