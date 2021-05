Avigliana, il primo derby è piccolo piccolo: sabato 29 Rebels contro Bees Under 12

Decollano i campionati e arriva il primo derby sui campi di Avigliana: è quello derby Under 12 tra Rebels Avigliana (squadra di casa) e Avigliana Bees in programma sabato 29 maggio alle 10. Bees avanti in classifica grazie al successo all’esordio, Rebels reduci dal ko esterno in casa dei Grizzlies Torino 48 (20-5). Intanto nel softball quattro atlete Rebels e una Bees sono state convocate per uno stage della nazionale Under 15...

tutto su Luna Nuova di venerdì 28 maggio 2021