Da Almese a Rivalta, una settimana caldissima

Valenza, Novara, Asti: mancano tre appuntamenti all’Isil Almese Massi per completare la seconda fase di Serie C, nella quale è partita a razzo con tre successi pesanti. Dopo il successo facile ad Alessandria, sono arrivati quelli sfavillanti contro Vercelli e, sabato scorso, Occimiano. Intanto in Coppa Italia per l'UnionForVolley Caffetteria Pedrali il traguardo è vicinissimo nonostante la concorrenza del Bzz Piossasco, secondo in classifica a -1...

tutto su Luna Nuova di martedì 1 giugno 2021