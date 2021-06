Scaini argento, Aschieris bronzo: volano le valsusine in Trentino

Splendide medaglie tricolori per le valsusine Alessia Scaini e Irene Aschieris al Campionato italiano di corsa in montagna (salita e discesa) che si è svolto domenica scorsa sul Lago Roncone (Trentino). Alessia Scaini ha colto l’argento nelle categoria Promesse, la segusina Aschieris, talento emergente dell’Atletica Susa, il bronzo nelle Junior. E nell'atletica regionale arrivano medaglie per il Giò 22...

tutto su Luna Nuova di martedì 1 giugno 2021