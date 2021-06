Condove-Collegno, la sfida continua nelle piazze italiane

Continuerà nelle tappe di Roana (Vicenza) e Misano Adriatico (Rimini) la sfida al vertice tra i condovesi della Skate in Line Valsusa e la Sport Event Academy di Collegno nella classifica generale del circuito Aics di pattinaggio freestyle. I valsusini guidano la graduatoria per società con 1380 punti, Collegno è seconda a quota 1373, forte del maggior numero di atleti che può portare in gara. Un testa a tesa tutto da gustare...

tutto su Luna Nuova di venerdì 4 giugno 2021