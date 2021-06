Andreolotti-Fontan: i Master di Susa campioni d'Italia a staffetta

Nei Campionati italiani a staffetta di corsa in montagna che si sono svolti lo scorso week-end a Lanzada (Sondrio) brilla l’oro Master C dell’Atletica Susa Adriano Aschieris conquistato dagli intramontabili Mario Andreolotti e Pierpaolo Fontan con una gara da applausi. Ottava l’altra squadra segusina, composta da Michelantonio Cericola e Pierluigi Lantelme. Argento nella gara individuale Promesse per Alessia Scaini, di Sauze d'Oulx...

