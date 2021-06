Pianezza superbo contro l'Isil Almese. Ora lo scontro finale per il titolo con La Folgore

La caccia al primo posto entra nel vivo in casa Pianezza Volley: il successo contro l’Isil Almese di Xochitl Valderrama porta la squadra di Luigi Piacenza virtualmente in testa al Girone C di Coppa Italia e la proietta verso il match della verità di giovedì 10 a San Mauro contro La Folgore capolista. Il Pianezza, che ha una partita da recuperare contro il Gs Sangone ultimo in classifica e che finora non ha concesso set alle avversarie, proverà a chiudere il discorso giovedì con il sorpasso definitivo...

