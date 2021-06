Skating Passion, pagelle altissime anche nei Regionali Uisp

Vanno verso un gran finale di stagione gli atleti della Skating Passion allenati da Valentina Russo e dal suo team. Dopo i Regionali Uisp (singoli e coppie artistico) i biancorossi si possono concentrare sul Trofeo “Filippini International”, che si sta svolgendo in questi giorni, e sugli Italian Roller Games, anch’essi iniziati da qualche giorno e che proseguiranno per tutto giugno. Skating Passion in pista mercoledì 2 a Pozzolo Formigaro (Alessandria) e domenica 6 a Settime di Meridiana (Asti), ultimi atti dei Regionali Uisp, dove i valsusini sono saliti sul podio in tutte le categorie...

tutto su Luna Nuova di venerdì 11 giugno 2021