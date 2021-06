Skate in Line Valsusa e Sabrina Vitarelli, due uragani tricolori

Sorprendenti risultati della Skate in Line Valsusa ai Campionati italiani di downhill di pattini in linea che si sono svolti lo scorso weekend a San Marino. Alla loro prima partecipazione a una competizione di prestigio in questa disciplina, la "stella" Sabrina Vitarelli (tre ori Juniores) e i funamboli del freestyle della valle di Susa, abituati più a salti e destrezza che a velocità folli, hanno stupito tutti...

tutto su Luna Nuova di venerdì 25 giugno 2021