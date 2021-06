Ultimi fuochi di basket, tutti in casa Area Pro 2020. Stasera a Rivalta, ore 21, la squadra femminile allenata da coach Andrea Lisa sfida l’Acaja Fossano nella finale della Coppa del Centenario, mentre domenica 4 luglio alle 18,45 (ancora a Rivalta) la squadra maschile di Serie C Silver si gioca il salto di categoria in gara 3 contro Rivarolo...

tutto su Luna Nuova di martedì 29 giugno 2021