Nuoto di fondo, pallanuoto e sincronizzato: torna il Meeting sul lago Grande

Torna il mega-weekend degli sport acquatici sul lago Grande, come ormai da tradizione nel bel mezzo dell’estate. Saltata l’edizione 2020, la Uisp e il Comune di Avigliana hanno ripristinato il Meeting in acque libere che porta in città centinaia di atleti di nuoto di fondo, nuoto disabili, pallanuoto e nuoto sincronizzato. In tutto si arriva a 500 partecipanti...

tutto su Luna Nuova di venerdì 2 luglio 2021