Niente Serie C Gold, ma Area Pro si consola con l’Under 15 Silver

Ci ha pensato l’Under 15 Silver a mitigare la delusione per il ko in gara 3 subito dalla squadra senior di Area Pro 2020 nel playoff per la Serie C Gold: la squadra di coach Marco Chiotti ha infatti vinto il titolo regionale di categoria battendo in finale il Derthona Basket. Un successo che promuove l’idea del consorzio Piossasco-Orbassano-Rivalta e che incentiva lo sviluppo di squadre sempre più competitive a livello provinciale e regionale...

tutto su Luna Nuova di martedì 6 luglio 2021