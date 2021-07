Cesana-Sestriere, domenica 11 suona l’inno dei motori

Torna domenica 11 luglio la Cesana-Sestriere, “Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli”, storica gara di velocità in salita per auto storiche che già sabato 10 luglio farà sentire i suoi rombi sulle strade dell’alta val Susa. La corsa, valida per il Campionato italiano e il Campionato europeo, quest’anno si disputa nel ricordo di Uberto Bonucci, che a Sestriere ha trionfato quattro volte e che è scomparso lo nel settembre 2020 per un male incurabile...

tutto su Luna Nuova di venerdì 9 luglio 2021