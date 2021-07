Ossola va a Tokyo: quei tanti metri recuperati alla vita

La conferma è arrivata pochi giorni fa: della spedizione paralimpica in partenza il 16 agosto per Tokyo farà parte Alessandro Ossola, 33 anni, impegnato sui 100 metri nella categoria T63. Un convocazione guadagnata sul campo grazie alla medaglia di bronzo ai Campionati europei conquistata a fine giugno in Polonia. Per Ossola un traguardo straordinario, inseguito con determinazione fin dal momento in cui ha iniziato a praticare sport: prima il golf, quindi lo snowboard per approdare infine all’atletica...

tutto su Luna Nuova di venerdì 16 luglio 2021