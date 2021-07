Tutti i salti mortali di Grugliasco per fermare il calo di atleti

Vacanze meritate per la Società Ginnastica Grugliasco. Ma il primo bilancio stagionale non può non tenere conto della pandemia. Ad inizio 2020 la società arrivava a superare i 350 iscritti. La pandemia, che si è abbattuta come uno tsunami su corsi e gare, ha portato a una drastica riduzione dei partecipanti, che oggi si è attestata intorno a quota 200...

tutto su Luna Nuova di martedì 20 luglio 2021