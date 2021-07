Lorenzo Sonego è la ciliegina sulla torta dei tornei di Alpignano

Gran pubblico ad Alpignano per le finali dei tornei Open di tennis organizzati dal locale Tennis Club. Il torneo femminile (Memorial Loredana Sodero Garzelli) ha visto il successo di Alessia Tagliente, che si è imposta su Jessica Bertoldo in tre set. Nel torneo maschile si è imposto Federico Maccari, che ha sconfitto Stefano Reitano in due set tiratissimi (6-4, 7-5) conquistando il Trofeo Unipol Sai. Ciliegina sulla torta, la presenza alla premiazione del torneo maschile del tennista Lorenzo Sonego, uno degli astri nascenti del tennis italiano, in partenza per l’Olimpiade di Tokyo...

