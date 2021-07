Il Pianezza sale in Serie D, un premio alla stagione dei successi anti-Covid

Tutto è pronto per l’inizio delle vacanze del volley, dopo una stagione andata avanti prima a singhiozzo e poi con un tour de force da togliere il fiato. Le maggiori società della zona stanno completando le rose delle squadre, cercando di adeguarle alle nuove ambizioni: chi punta sulla forte rivendicazione di un blasone e di una categoria importanti (Bzz Piossasco, Serie B2), e chi, come il Pianezza Volley, deve migliorare il gruppo dopo la promozione in Serie D grazie all'acquisizione dei diritti da Aosta...

tutto su Luna Nuova di venerdì 30 luglio 2021