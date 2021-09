Campionati: in Promozione partenza sparata di Lascaris e Alpignano

Dopo 11 mesi sono tornati i campionati di calcio. Una giornata tutta da celebrare, e c'è chi l'ha celebrata con il botto. In Promozione, Lascaris e Alpignano sono partite sparate vincendo rispettivamente 4-1 in casa e 3-0 in trasferta. Ko l'Union BB Vallesusa a Druento, buon pari del Pianezza a Volpiano. In prima Categoria, le prime star sono Caselette e Collegno, già vittoriose nel primo round di Coppa. Successo in rimonta per il B.Chianocco, che torna a sorridere dopo oltre un anno.

tutto su Luna Nuova di martedì 14 settembre 2021