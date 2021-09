Brivido Europeo: oggi le semifinali ad Avigliana. Alle 20,30 c'è Italia-Israele

L'Italia è in semifinale agli Europei di baseball e stasera il pubblico di Avigliana proverà a trascinarla in finale. È arrivato il giorno più importante sul diamante dei laghi, l’evento atteso da mesi che darà la maggiore visibilità alla città e al suo piccolo mondo antico, quello del baseball. Gli azzurri sfidano Israele, che ieri sera ad Avigliana ci messo tre ore esatte per superare di misura (3-2) la Repubblica Ceca. Nel pomeriggio in campo Olanda-Spagna, sempre ad Avigliana, alle ore 15...

tutto su Luna Nuova di venerdì 17 settembre 2021