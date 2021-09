Serena Pollazzon porta a Bardonecchia l’oro europeo più bello

Tre medaglie d’oro e una di bronzo. La sparuta, ma agguerrita rappresentanza valsusina ha fatto il pieno di metalli preziosi ai Campionati europei Master di corsa in montagna, andati in scena nel fine settimana a Tramonti di Mezzo, in Valtramontina, Friuli. Su tutti, spiccano i titoli di Serena Pollazzon (una storia tutta raccontare) e Pier Paolo Fontan, entrambi dell'Atletica Susa Adriano Aschieris.

