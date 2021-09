Il Lascaris capolista è bello anche di notte: 3-0 all'Alpignano

Un anno dopo, stessa spiaggia e stessi riflettori, è ancora un Lascaris bello di notte: 3-0 nel derby all’Alpignano, che perde terreno in classifica e che ora diventa inseguitore. Bianconeri a punteggio pieno, Mattia Giambertone prepotente in classifica marcatori: 5 gol in tre partite. Mercoledì sera l’attaccante ex Chisola, classe 2001, ne ha fatti due pesanti, tanto per non far rimpiangere Raffaele Cirillo...

