Il San Giorgio Piossasco fa sul serio. E dopo il Beiborg sfida il Tetti Rivalta

In quel campo di quartiere a Piossasco dove giocava l’Aurora, oggi c’è una nuova realtà, il San Giorgio Piossasco. Una squadra che, al di là delle tre vittorie su tre in avvio di stagione, è già un riferimento per chi nutre ambizioni di Prima Categoria. Tutto è ancora da scrivere, ma l’inizio è questo: tre successi, di cui l’ultimo con il Beiborg, mica un avversario qualunque. E domenica c’è la supersfida a Rivalta con il Tetti Francesi, altra capolista che viaggia veloce...

tutto su Luna Nuova di martedì 5 ottobre 2021