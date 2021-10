Arco olimpico, due titoli italiani a squadre finiscono a Rivoli

Ultimo evento outdoor della stagione arcieristica, i Campionati italiani Targa per l’arco olimpico dello scorso week-end ha visto in gara il meglio dell’arcierismo nazionale, compresi i medagliati olimpici e paralimpici di Tokyo 2021. In questo contesto di altissimo livello, gli Arcieri delle Alpi Rivoli hanno conquistato il titolo italiano Master maschile con Giorgio Botto, Gianfranco Miceli e Claudio Rovera e soprattutto il titolo assoluto femminile con Anna Botto, Elisabetta Mijno e Alessandra Lamprati...

tutto su Luna Nuova di martedì 12 ottobre 2021