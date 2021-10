Prima storica vittoria in Promozione per il Villarbasse. Si sblocca anche l'Union BB Vallesusa

Prima vittoria in assoluto per il Villarbasse nel campionato di Promozione. Festa grande in casa orange per il successo sul Bsr Grugliasco, match deciso dal gol di Federico Peretto, ex della partita. Anche nel girone B c’è una ‘prima volta’: è quella, stagionale, dell’Union BB Vallesusa, capace di portare via i tre punti dal campo dell’Alpignano nell’anticipo serale di sabato...

tutto su Luna Nuova di martedì 12 ottobre 2021