Via alla Serie D: la prima del Grugliasco è già storia

Incredibile vittoria all’ultimo secondo, ma davvero l’ultimo, per il Basket Grugliasco nella sfida che ha aperto la stagione della Serie D in casa della Beinaschese. La vittoria dei Draghi è memorabile e per certi versi storica: una squadra praticamente esordiente in categoria e trascinata da un magico Diego Calzavara. Canestro decisivo sulla sirena di Daniel Ciccomascolo, l'altro cecchino orange...

