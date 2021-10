A Collegno arriva il giorno dei Leoni. Occhio al biglietto

Comincia con una partita tutt’altro che facile la stagione in Serie C Gold del Collegno Basket, opposto a Casale domani alle 21,15 al PalaCollegno. Quella dei Leoni è una squadra ringiovanita: ci sono giocatori fino all’annata 2004, 13 giocatori su 15 provengono da settori giovanili. Attesa per l'esordio. Accesso al PalaCollegno regolato da prenotazioni e biglietti on-line...

tutto su Luna Nuova di venerdì 22 ottobre 2021