Pianezza, storica vittoria (in trasferta): è la prima in Serie D per le rossoblù

Dopo la storica prima vittoria in serie D ottenuta alla prima di campionato in casa dell’In Volley Carmagnola, il Pianezza Volley di Luigino Piacenza prova a festeggiare anche l’esordio interno, in programma domenica alle 18,30 contro il Volley Pirates Novi Gavi...

tutto su Luna Nuova di venerdì 22 ottobre 2021