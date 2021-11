Festa del Rugby a Volvera: dopo la quiete è tornata la tempesta

Dopo la quiete, è tornata la tempesta: i lampi del baby-rugby hanno illuminato l’uggiosa mattina di sabato scorso sul campo del Volvera, dove si è svolta una ‘liberatoria’ Festa del Rugby per bambini del settore Propaganda. Da due anni nell’impianto di via Castagnole non echeggiavano i tacchetti dei piccoli guerrieri e le loro voci. Due anni di quiete forzata, brutta, innaturale, che speriamo non tornino mai più...

tutto su Luna Nuova di venerdì 5 novembre 2021