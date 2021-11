L’Aviglianese-record vince anche il derby con l'Almese

In Piemonte ci sono una trentina di squadre, dall’Eccellenza in giù, che non hanno ancora perso (c’è anche il Lascaris, Promozione), ma solo due hanno una striscia di sole vittorie: la Polisportiva San Rocco Castagnaretta (Seconda Categoria girone G, squadra di Cuneo) e l’Aviglianese, che domenica scorsa ad Almese, nel derby della val Susa, ha ottenuto la sesta vittoria in sei gare...

