Via alla Promozione: bene Rosta e Condove, ma che exploit il Bussoleno

Ruggine a più non posso nella prima giornata del campionato di Promozione, ma tutti gli allenatori concordano: è stata una giornata liberatoria dopo quasi due anni di stop all’agonismo. Molte squadre hanno cambiato fisionomia. Qualcuna sicuramente in meglio, come il Bussoleno, che è passato da comprimaria a sorpresa andando in tripla cifra contro il Golden River: è finita (99-105. Cose mai viste...

tutto su Luna Nuova di martedì 9 novembre 2021